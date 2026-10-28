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مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 281 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم منذ بدء التصعيد الأخير في اليمن
آخر الأخبار
2026-10-28 | 09:43
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مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 281 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم منذ بدء التصعيد الأخير في اليمن
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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