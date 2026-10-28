البنك الدولي: توقع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا 32% هذا العام لتصل لأعلى مستوى في 4 سنوات بفعل حرب الشرق الأوسط

البنك الدولي: أسعار السلع الأولية في العالم مرشحة للارتفاع بنسبة 23 % خلال عام 2026 مع تصاعد الصدمات العالمية

البنك الدولي: أسعار السلع الأولية في العالم مرشحة للارتفاع بنسبة 23 % خلال عام 2026 مع تصاعد الصدمات العالمية

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 281 ألف شخص اضطروا للفرار من منازلهم منذ بدء التصعيد الأخير في اليمن