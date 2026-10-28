الفيدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير متوافقا مع التوقعات

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا طهرت كل ممرات العبور الرئيسية المعترف بها دوليا في مضيق هرمز من الألغام

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا طهرت كل ممرات العبور الرئيسية المعترف بها دوليا في مضيق هرمز من الألغام

عراقجي: نجري اتصالات مستمرة مع وسطاء لبحث أفكار من شأنها ضمان تنفيذ خطتنا ذات الأيام الـ7 في أقل من أسبوع