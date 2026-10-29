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ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد شاركت ألمانيا في قوات اليونيفيل لأعوام طويلة وفي ما يتعلّق بهذه القوات هناك جهات مختصّة مسؤولة لا سيما مجلس الأمن ونحن نراقب الوضع عن كثب ولا يجب أن يكون هناك فراغ في هذا الشأن
آخر الأخبار
2026-10-29 | 02:59
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ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد شاركت ألمانيا في قوات اليونيفيل لأعوام طويلة وفي ما يتعلّق بهذه القوات هناك جهات مختصّة مسؤولة لا سيما مجلس الأمن ونحن نراقب الوضع عن كثب ولا يجب أن يكون هناك فراغ في هذا الشأن
*
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