ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد شاركت ألمانيا في قوات اليونيفيل لأعوام طويلة وفي ما يتعلّق بهذه القوات هناك جهات مختصّة مسؤولة لا سيما مجلس الأمن ونحن نراقب الوضع عن كثب ولا يجب أن يكون هناك فراغ في هذا الشأن

ريم العبلي رادوفان من بعبدا: في المجتمع الدولي نريد أن ندعم الجيش اللبناني لأنه ركن استقرار لبنان وسندعمه الآن وفي المستقبل

ريم العبلي رادوفان من بعبدا: في المجتمع الدولي نريد أن ندعم الجيش اللبناني لأنه ركن استقرار لبنان وسندعمه الآن وفي المستقبل

ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد كانت مباحثاتي مع الرئيس عون جيدة جدًا وبنّاءة بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني والحكومة ونحن نرى الإصلاحات التي تقدّمها الحكومة وسندعم هذا النهج وسنتابع التعاون التنموي من أجل دعم الحكومة