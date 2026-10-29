ريم العبلي رادوفان من بعبدا: في المجتمع الدولي نريد أن ندعم الجيش اللبناني لأنه ركن استقرار لبنان وسندعمه الآن وفي المستقبل

ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد شاركت ألمانيا في قوات اليونيفيل لأعوام طويلة وفي ما يتعلّق بهذه القوات هناك جهات مختصّة مسؤولة لا سيما مجلس الأمن ونحن نراقب الوضع عن كثب ولا يجب أن يكون هناك فراغ في هذا الشأن

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