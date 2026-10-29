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كاتس: دعوة آيزنكوت كبار المسؤولين العسكريين إلى عدم الانصياع لتوجيهات رئيس الوزراء مناهضة للديمقراطية

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2026-10-29 | 03:36
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كاتس: دعوة آيزنكوت كبار المسؤولين العسكريين إلى عدم الانصياع لتوجيهات رئيس الوزراء مناهضة للديمقراطية
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كاتس: دعوة آيزنكوت كبار المسؤولين العسكريين إلى عدم الانصياع لتوجيهات رئيس الوزراء مناهضة للديمقراطية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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