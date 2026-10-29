هيئة بحرية بريطانية: ربان إحدى السفن أبلغ عن سفينة تشتعل فيها النيران

كاتس: دعوة آيزنكوت كبار المسؤولين العسكريين إلى عدم الانصياع لتوجيهات رئيس الوزراء مناهضة للديمقراطية

كاتس: دعوة آيزنكوت كبار المسؤولين العسكريين إلى عدم الانصياع لتوجيهات رئيس الوزراء مناهضة للديمقراطية

ريم العبلي رادوفان من بعبدا: في المجتمع الدولي نريد أن ندعم الجيش اللبناني لأنه ركن استقرار لبنان وسندعمه الآن وفي المستقبل