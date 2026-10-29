النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: الوزير نصار يصرّ على متابعة ملف «نقل المتفجرات» بدقّة لأنّه مرتبط بالأمن القومي اللبناني ويتعلّق بملف «إرهابي»

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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: من المهمّ جدًا إحالة «ملف المتفجرات» على المجلس العدلي وفي الوقت عينه لا نريد خلافًا أو تخوينًا ولا نريد أيضًا «توطية حيط القضاء العسكري» ولدينا ثقة بالقضاة وبالتشكيلات القضائية