النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: من المهمّ جدًا إحالة «ملف المتفجرات» على المجلس العدلي وفي الوقت عينه لا نريد خلافًا أو تخوينًا ولا نريد أيضًا «توطية حيط القضاء العسكري» ولدينا ثقة بالقضاة وبالتشكيلات القضائية

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عبد المسيح للـLBCI: المتفجرات كانت متوجّهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب وأدعو إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في ملف المتفجرات والذهاب إلى التصويت على محاكمة هذا النائب أو النواب المتعاونين وهنا ندخل في مواجهة قانونية دستورية