النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: لا انتخابات نيابية في عام 2027 واقتراح القوات لن يمرّ في مجلس النواب ولا أتصوّر وجود توافق عليه

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النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: برأيي هناك توجّه جدي نحو تطبيق اتفاق الطائف مع بعض التعديلات وقد أصبح هذا العنوان الكبير موضع تداول جدي على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية