الحرس الثوري الإيراني: انفجار 3 ناقلات نفط بألغام بحريّة خلال 24 ساعة أثناء عبورها الممر غير المصرّح به في هرمز

النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: لا انتخابات نيابية في عام 2027 واقتراح القوات لن يمرّ في مجلس النواب ولا أتصوّر وجود توافق عليه

النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: لا انتخابات نيابية في عام 2027 واقتراح القوات لن يمرّ في مجلس النواب ولا أتصوّر وجود توافق عليه

عبد المسيح للـLBCI: المتفجرات كانت متوجّهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب وأدعو إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في ملف المتفجرات والذهاب إلى التصويت على محاكمة هذا النائب أو النواب المتعاونين وهنا ندخل في مواجهة قانونية دستورية