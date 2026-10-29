أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي برئاسة سلام

آخر الأخبار
2026-10-29 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي برئاسة سلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي برئاسة سلام

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوزراء

السراي

برئاسة

LBCI التالي
رويترز نقلا عن الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: قطر تشتري الغاز الطبيعي المسال الأميركي للتعويض عن الاضطرابات المستقبلية في مضيق هرمز
رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود أطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لبدء المؤسسة بمنح قروض إسكانية بعد إقرار موازنة ٢٠٢٧ وصدورها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:37

الوكالة لوطنية للاعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عند الأطراف الغربية لميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
10:30

الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: التقيت بوزير البترول الإيراني بالوكالة مرتين خلال الأسبوعين الماضيين لبحث سبل التعاون في قطاع النفط والغاز بعد الحرب

LBCI
آخر الأخبار
10:29

رئيس قطر للطاقة: قطر ستخسر 17% من طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال موقتا ومن المتوقع عودة مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل بحلول الربع /1 من 2027

LBCI
آخر الأخبار
10:26

الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: استبعدنا مد خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز إذ من الممكن استهداف أي بنية تحتية في أي مكان في المنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:37

الوكالة لوطنية للاعلام: القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عند الأطراف الغربية لميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
10:30

الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: التقيت بوزير البترول الإيراني بالوكالة مرتين خلال الأسبوعين الماضيين لبحث سبل التعاون في قطاع النفط والغاز بعد الحرب

LBCI
آخر الأخبار
10:29

رئيس قطر للطاقة: قطر ستخسر 17% من طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال موقتا ومن المتوقع عودة مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل بحلول الربع /1 من 2027

LBCI
آخر الأخبار
10:26

الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: استبعدنا مد خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز إذ من الممكن استهداف أي بنية تحتية في أي مكان في المنطقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:19

المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-05

جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية

LBCI
صحة وتغذية
2026-04-14

دراسة جديدة تثير القلق… علاقة بين هشاشة العظام وجين مرض ألزهايمر لدى النساء وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2026-04-04

وكالة: إيران تسمح بمرور سفن تحمل سلعا أساسية إلى موانئها عبر هرمز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:23

ترامب يقلّل من أهمية تواصل فانس مع إيران وينفي ارتباطه بإحياء المفاوضات

LBCI
أخبار دولية
09:20

حزب الليكود يتهم القائمة العربية الموحدة بتلقي أموال من قطر... إليكم آخر مستجدات الإنتخابات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
09:16

لجنة الأشغال تبحث اقتراح قانون لحماية سكك الحديد

LBCI
اقتصاد
09:12

وزير الاقتصاد: هناك مشكلة غلاء كبيرة ولكن هذا لا يبرّر الشوائب التي نراها

LBCI
أخبار لبنان
05:22

الرئيس عون استقبل وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية: لبنان يتمسك بالحلول الديبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك

LBCI
أمن وقضاء
15:08

وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:08

وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟

LBCI
أخبار لبنان
12:50

رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع

LBCI
أمن وقضاء
08:23

ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام

LBCI
أخبار لبنان
08:16

"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة

LBCI
أخبار لبنان
03:30

وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان

LBCI
أمن وقضاء
08:41

بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا

LBCI
أخبار لبنان
00:30

أسرار الصحف 29-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:15

قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More