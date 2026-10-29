رويترز نقلا عن الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: قطر تشتري الغاز الطبيعي المسال الأميركي للتعويض عن الاضطرابات المستقبلية في مضيق هرمز

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الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: صفقات شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة هي جزء من خطة طوارئ طويلة الأجل لتوليد الإيرادات في حال تعطل مضيق هرمز مرة أخرى