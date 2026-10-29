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رئيس قطر للطاقة: قطر ستخسر 17% من طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال موقتا ومن المتوقع عودة مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل بحلول الربع /1 من 2027

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2026-10-29 | 10:29
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رئيس قطر للطاقة: قطر ستخسر 17% من طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال موقتا ومن المتوقع عودة مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل بحلول الربع /1 من 2027
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رئيس قطر للطاقة: قطر ستخسر 17% من طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال موقتا ومن المتوقع عودة مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل بحلول الربع /1 من 2027

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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