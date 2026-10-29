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الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: التقيت بوزير البترول الإيراني بالوكالة مرتين خلال الأسبوعين الماضيين لبحث سبل التعاون في قطاع النفط والغاز بعد الحرب
آخر الأخبار
2026-10-29 | 10:30
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الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: التقيت بوزير البترول الإيراني بالوكالة مرتين خلال الأسبوعين الماضيين لبحث سبل التعاون في قطاع النفط والغاز بعد الحرب
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