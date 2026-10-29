الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: التقيت بوزير البترول الإيراني بالوكالة مرتين خلال الأسبوعين الماضيين لبحث سبل التعاون في قطاع النفط والغاز بعد الحرب

رئيس قطر للطاقة: قطر ستخسر 17% من طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال موقتا ومن المتوقع عودة مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى سوائل بحلول الربع /1 من 2027

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