الوكالة الوطنية: مدفعية إسرائيلية قصفت طريق يحمر الشقيف - مزرعة الحمرا واطراف ميفدون

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هيئة بحرية: السلطات حددت أن السفينة المعنية في الواقعة التي حدثت شمالي خصب العمانية مركب شراعي تقليدي اندلع فيه حريق كبير ما سبب في ميله وغرقه وتم إجلاء الطاقم بسلام