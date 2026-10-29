ترامب يرى أن الانتخابات الرئاسية في البرازيل كانت "معيبة"

رفع دونالد ترامب حدة لهجته عقب الانتخابات الرئاسية في البرازيل التي فاز بها خصمه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واصفا الاقتراع الخميس بأنه كان "معيبا".

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين إن "هذه الانتخابات تشكل عارا على الشعب البرازيلي"، متحدثا أيضا عن "وضع معيب".

يرفض المرشح المحافظ المهزوم فلافيو بولسونارو الذي وصل إلى الولايات المتحدة الأربعاء بعد مغادرته البرازيل، الاعتراف بنتيجة الانتخابات.

وندد السناتور بولسونارو، وهو نجل الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، حليف دونالد ترامب، بما سماه "تزويرا انتخابيا" معلنا أنه يعتزم قيادة المعارضة من الأراضي الأميركية.

ومني فلافيو بولسونارو الاحد بهزيمة مفاجئة في الجولة الثانية من الانتخابات أمام الزعيم اليساري لولا، بعد تصدره الجولة الأولى.