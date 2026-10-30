عقوبات أميركية على الرئيس السابق للشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم لارتكابه جرائم تعذيب

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تيمور جنبلاط خلال تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي الجديد في مستشفى عين وزين في الشوف مقدم هبة من دولة قطر: هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تجسّد قيمة التضامن الإنساني والعربي والشكر لدولة قطر وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهتمامه بلبنان