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عقوبات أميركية على الرئيس السابق للشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم لارتكابه جرائم تعذيب
آخر الأخبار
2026-10-30 | 10:55
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عقوبات أميركية على الرئيس السابق للشرطة القضائية الليبية أسامة نجيم لارتكابه جرائم تعذيب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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