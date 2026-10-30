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تيمور جنبلاط خلال تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي الجديد في مستشفى عين وزين في الشوف مقدم هبة من دولة قطر: هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تجسّد قيمة التضامن الإنساني والعربي والشكر لدولة قطر وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهتمامه بلبنان

تيمور جنبلاط خلال تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي الجديد في مستشفى عين وزين في الشوف مقدم هبة من دولة قطر: هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تجسّد قيمة التضامن الإنساني والعربي والشكر لدولة قطر وللشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهتمامه بلبنان وللحكومة القطرية والصندوق القطري للتنمية على مساهمتها في دعم هذا المشروع الحيوي

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