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غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-10-31 | 01:05
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غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان
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