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"بلومبرغ" عن مصادر: روبيو ونظيره البرازيلي اتفقا على لقاء جديد قبل انعقاد قمة مجموعة الـ 20 في كانون الأول في ميامي

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2026-10-31 | 01:12
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&quot;بلومبرغ&quot; عن مصادر: روبيو ونظيره البرازيلي اتفقا على لقاء جديد قبل انعقاد قمة مجموعة الـ 20 في كانون الأول في ميامي
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"بلومبرغ" عن مصادر: روبيو ونظيره البرازيلي اتفقا على لقاء جديد قبل انعقاد قمة مجموعة الـ 20 في كانون الأول في ميامي

 
 
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