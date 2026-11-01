مسؤول لرويترز: المفاوضون الإيرانيون في الدوحة لليوم الثالث على التوالي لإجراء محادثات مع الوسطاء القطريين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع الولايات المتحدة

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معلومات للـLBCI بشأن شحنة المخدرات التي تم ضبطها في مطار بيروت: الأمن العام كان لاحق هذه الشحنة منذ إعدادها وانطلاقها من أكرا نحو بيروت وكان يتتبع المهرب الذي ما إن وصل إلى المطار حتى رصدته عناصر الأمن العام وأبلغت عنه جهاز الجمارك