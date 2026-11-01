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معلومات للـLBCI بشأن شحنة المخدرات التي تم ضبطها في مطار بيروت: الأمن العام كان لاحق هذه الشحنة منذ إعدادها وانطلاقها من أكرا نحو بيروت وكان يتتبع المهرب الذي ما إن وصل إلى المطار حتى رصدته عناصر الأمن العام وأبلغت عنه جهاز الجمارك
آخر الأخبار
2026-11-01 | 06:47
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معلومات للـLBCI بشأن شحنة المخدرات التي تم ضبطها في مطار بيروت: الأمن العام كان لاحق هذه الشحنة منذ إعدادها وانطلاقها من أكرا نحو بيروت وكان يتتبع المهرب الذي ما إن وصل إلى المطار حتى رصدته عناصر الأمن العام وأبلغت عنه جهاز الجمارك
معلومات للـLBCI بشأن شحنة المخدرات التي تم ضبطها في مطار بيروت: الأمن العام كان لاحق هذه الشحنة منذ إعدادها وانطلاقها من أكرا نحو بيروت وكان يتتبع المهرب الذي ما إن وصل إلى المطار حتى رصدته عناصر الأمن العام وأبلغت عنه جهاز الجمارك الذي تولى عناصره تفتيش الحقيبة التي كان يحملها المهرب ما أسفر عن ضبط هذه الكمية من المخدرات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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