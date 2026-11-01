عراقجي حول المحادثات مع الوسطاء القطريين: نأمل بأن يكون هناك عقلانية من الجانب الآخر

عراقجي عن المحادثات مع الوسطاء القطريين: المفاوضات جارية وتشهد تقدما لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية

عراقجي عن المحادثات مع الوسطاء القطريين: المفاوضات جارية وتشهد تقدما لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية

بيان لـ"أوبك+": لا تغيير في حصص إنتاج النفط لشهر كانون الأول في اجتماع اليوم