عراقجي عن المحادثات مع الوسطاء القطريين: المفاوضات جارية وتشهد تقدما لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية

وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي أثناء زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة

وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطط لعقد لقاء مع الجانب الأمريكي أثناء زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة

عراقجي حول المحادثات مع الوسطاء القطريين: نأمل بأن يكون هناك عقلانية من الجانب الآخر