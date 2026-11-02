مسؤول مطلع لرويترز: مناقشة نسخة من مسودة اتفاق بين أميركا وإيران والتي كانت محل تفاوض على مدى الأيام الثمانية الماضية

اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات

اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات

مسؤول مطلع لرويترز: وسطاء قطريون يتوجهون إلى طهران في وقت متأخر من اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع عراقجي بشأن اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران