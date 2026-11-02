اتصال هاتفيّ بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني والرئيس سلام واستعراض للعلاقات

جرى اتصال هاتفيّ بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس وزراء لبنان نواف سلام، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والمستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.



كما جدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبنانيّ.