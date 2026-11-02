الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ #عشرين_30 : الأوساط الدرزية لم تصوّت لنتنياهو وجزء صوّت للعرب ونتنياهو يريد أن يدفع الامور نحو حرب مدمرة وهو رجل خطير

الوكالة الوطنية: تفجير كبير في بني حيان

الوكالة الوطنية: تفجير كبير في بني حيان

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ #عشرين_30 : بن غفير تفاخر بأنه هدم آلاف البيوت الفلسطينية وما نراه هو نهوض عربيّ للدفاع عن النفس في وجه الفاشية