الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ #عشرين_30 : بن غفير تفاخر بأنه هدم آلاف البيوت الفلسطينية وما نراه هو نهوض عربيّ للدفاع عن النفس في وجه الفاشية

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الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ #عشرين_30 : الأوساط الدرزية لم تصوّت لنتنياهو وجزء صوّت للعرب ونتنياهو يريد أن يدفع الامور نحو حرب مدمرة وهو رجل خطير