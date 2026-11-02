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مساعد وزير الخارجية الأميركيّ السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لـ #عشرين_30 : عليكم التكلم مع حزب الله لمعرفة ما إذا لبنان سيبقى خارج حرب محتملة

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2026-11-02 | 15:34
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مساعد وزير الخارجية الأميركيّ السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لـ #عشرين_30 : عليكم التكلم مع حزب الله لمعرفة ما إذا لبنان سيبقى خارج حرب محتملة
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مساعد وزير الخارجية الأميركيّ السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لـ #عشرين_30 : عليكم التكلم مع حزب الله لمعرفة ما إذا لبنان سيبقى خارج حرب محتملة

 
 
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