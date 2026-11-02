فانس: لم تحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران

أكّد نائب رئيس الولايات المتحدة جاي جي فانس إحراز بعض التقدم في شأن إيران.



وقال: "سنرى إن كان بإمكاننا تحقيق المزيد".



وأضاف:"لم تحدد مواعيد نهائية لاستئناف توجيه ضربات لإيران".