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o
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الرئيس التنفيذي لأرامكو: من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على السوائل النفطية في عام 2027 بنحو 2.4 مليون ب/ي
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2026-11-03 | 03:27
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الرئيس التنفيذي لأرامكو: من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على السوائل النفطية في عام 2027 بنحو 2.4 مليون ب/ي
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