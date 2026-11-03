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الرئيس التنفيذي لأرامكو: الطلب العالمي الذي نشهده اليوم أكثر متانة مما توقعه كثيرون في وقت سابق وسيعود الطلب بقوة أكبر

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2026-11-03 | 03:28
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الرئيس التنفيذي لأرامكو: الطلب العالمي الذي نشهده اليوم أكثر متانة مما توقعه كثيرون في وقت سابق وسيعود الطلب بقوة أكبر
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الرئيس التنفيذي لأرامكو: الطلب العالمي الذي نشهده اليوم أكثر متانة مما توقعه كثيرون في وقت سابق وسيعود الطلب بقوة أكبر

 
 
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