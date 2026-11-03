وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: المبادئ تشمل رفعا كاملا للعقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وتشمل تعويضات عن أضرار الحرب وضمانات ضد "أي عدوان مستقبلي" وترتيبات أمنية تقودها دول المنطقة

وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: طهران تسعى للحصول على اعتراف بسيادتها على مضيق هرمز وإيجاد بديل للمظلة الأمنية الأميركية

وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: طهران تسعى للحصول على اعتراف بسيادتها على مضيق هرمز وإيجاد بديل للمظلة الأمنية الأميركية

وكالة نقلا عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: مبادئ طهران الخمسة لتحقيق سلام إقليمي دائم تتضمن إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان وغزة