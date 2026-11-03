الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارة وهمية على علو متوسط إلى منخفض فوق الحدود الشمالية لعكار والهرمل

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نواف سلام خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: هذه الاستراتيجية ليست استراتيجية وزارة واحدة ولا وثيقة قطاعية تضاف إلى وثائق الدولة بل إنها التزام من الدولة اللبنانية تجاه مواطنيها