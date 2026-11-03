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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت

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2026-11-03 | 05:47
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت

 
 
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