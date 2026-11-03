الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة القنطرة بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة

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المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) سوزان راب مع وفد مرافق وتم البحث في أمور تتعلق بالهجرة