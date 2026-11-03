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o
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وزارة العدل الأميركية: أرسلنا نحو 1000 مراقب انتخابي في جميع الولايات
آخر الأخبار
2026-11-03 | 15:57
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وزارة العدل الأميركية: أرسلنا نحو 1000 مراقب انتخابي في جميع الولايات
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