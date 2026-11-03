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وزير العدل الأميركي: لا نسعى إلى انتزاع صلاحيات ألاسكا في إدارة الانتخابات أو التصديق على نتائجها

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2026-11-03 | 16:05
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وزير العدل الأميركي: لا نسعى إلى انتزاع صلاحيات ألاسكا في إدارة الانتخابات أو التصديق على نتائجها
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وزير العدل الأميركي: لا نسعى إلى انتزاع صلاحيات ألاسكا في إدارة الانتخابات أو التصديق على نتائجها

 
 
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