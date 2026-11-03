حاكم فلوريدا الجمهوري: إذا لم يعترف الجمهوريون بأن حرب إيران تسببت في ارتفاع أسعار الوقود فإنهم سيفقدون ثقتهم

الديموقراطيون يحكمون سيطرتهم على الكونغرس في مجلسَيه

الديموقراطيون يحكمون سيطرتهم على الكونغرس في مجلسَيه

وزير العدل الأميركي: لا نسعى إلى انتزاع صلاحيات ألاسكا في إدارة الانتخابات أو التصديق على نتائجها