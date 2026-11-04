مرشح الديمقراطيين عن مجلس الشيوخ في ولاية ماين يتقدم على منافسه الجمهوري بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات

مرشحة الديمقراطيين عن مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا تتقدم على منافسها الجمهوري مع بدء فرز الأصوات

مرشحة الديمقراطيين عن مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا تتقدم على منافسها الجمهوري مع بدء فرز الأصوات

صحيفة: ترامب يؤكد أنه غير نادم على شن الحرب على إيران في وقت سابق من العام