مرشحة الديمقراطيين عن مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا تتقدم على منافسها الجمهوري مع بدء فرز الأصوات

وول ستريت جورنال نقلا عن ترامب: لا نية لإجراء تغييرات للمسؤولين في الإدارة وأدعم بيت هيغسيث

وول ستريت جورنال نقلا عن ترامب: لا نية لإجراء تغييرات للمسؤولين في الإدارة وأدعم بيت هيغسيث

مرشح الديمقراطيين عن مجلس الشيوخ في ولاية ماين يتقدم على منافسه الجمهوري بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات