مقدمة النشرة المسائية ٤-١١-٢٠٢٦

قبل عام تقريبًا، بشّر دونالد ترامب الجمهوريين بأنهم لن يخسروا إنتخابات نصفية أو رئاسية خلال خمسين عامًا، إذا ألغَوا قاعدة التعطيل في مجلس الشيوخ.

بعد عام، جاءت صناديقُ الاقتراع لتضع الحزبَ الجمهوري أمام هزيمة مدوية.

حربُ العام 1973 بصدمتِها النفطية وتداعياتِها الداخلية، ساهمت في إسقاط جيرالد فورد في العام 1976، وها هي حربُ إيران، بتداعياتها الداخلية، على تكاليف المعيشة تحديدًا، تُلحق بحزب دونالد ترامب خسارة لا مثيل لها منذ عقود.

أمرٌ لم يُنكره ترامب ولا نائبُه، والدعوة الاولى لإنهاء هذه الحرب صدرت عن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ.

من اليوم حتى كانون الثاني المقبل موعد تسلُّمِ الكونغرس الجديد مهامَه، سيحبس العالم أنفاسه. فكيف سيتصرف الرئيسُ الأميركي مع الأزمات المفتوحة، وأخطرُها الحرب مع إيران؟ هل يندفع إلى الأمام؟ أم يراكم بالتفاهمات والصفقات، للإنتخابات الرئاسية بعد عامين؟ وماذا سيكون حالُ لبنان والمنطقة إذا تجددت فصول الحرب؟ ثم كيف ستنعكس الهزيمة الجمهورية على تشكيل الحكومة الاسرائيلية، وهل يبقى نتنياهو مرشحًا لترؤسها؟

هذا سؤال واحد من طوفان الأسئلة المطروحة أمام العالم، في ضوء التسونامي الانتخابي الأميركي، على مسافة أسبوع من "طوفان العرب" في الانتخابات الإسرائيلية.

المحسوم، أن الاميركيين، صوّتوا رفضًا لسياسات ترامب، حربًا ورسومًا وتفرّدًا بالقرارات، حتى إنقلب لونُ ولايات كانت معاقل جمهورية منذ عقود، الى اللون الازرق، وأبرزُها كانساس وتكساس. وبيضة القَبان في ما جرى كان الشباب أولًا، تليهم مختلفُ شرائح المجتمع، بأعراقهم، وطبقاتهم الاجتماعية.

أما لبنان، فإنه يراقب.

رئيسا الجمهورية والحكومة لا بدَّ أنهما قاربا في إجتماعهما اليوم، التداعيات المحتملة للمشهد الأميركي. ومن بعبدا خرج نواف سلام ليطلقَ تحذيرًا شديد اللهجة: حذار ضمَّ لبنان إلى مغامرة عبثية جديدة.