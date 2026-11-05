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قوة مؤللة من الجيش اللبناني دهمت حي الشيقان الشارع الجديد في مدينة بعلبك بحثاً عن مطلوبين وعملت على تفتيش بعض المنازل

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2026-11-05 | 09:01
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قوة مؤللة من الجيش اللبناني دهمت حي الشيقان الشارع الجديد في مدينة بعلبك بحثاً عن مطلوبين وعملت على تفتيش بعض المنازل
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قوة مؤللة من الجيش اللبناني دهمت حي الشيقان الشارع الجديد في مدينة بعلبك بحثاً عن مطلوبين وعملت على تفتيش بعض المنازل

 
 
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