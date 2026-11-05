وسائل إعلام إسرائيلية: آيزنكوت سيحصل على توصية 67 نائبا بالكنيست لتكليفه بتشكيل حكومة مقابل 46 لنتنياهو

بحرية الجيش الإيراني: اندلاع حرائق بناقلتي نفط مخالفتين ظهر اليوم إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز

بحرية الجيش الإيراني: اندلاع حرائق بناقلتي نفط مخالفتين ظهر اليوم إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز

قوة مؤللة من الجيش اللبناني دهمت حي الشيقان الشارع الجديد في مدينة بعلبك بحثاً عن مطلوبين وعملت على تفتيش بعض المنازل