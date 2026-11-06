النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: حزب الله وسّع مفهوم المقاومة وفقًا لمصالحه ومصالح إيران الى "معادلة الردع" مبرّرًا بذلك احتفاظه بسلاحه بحجة أن إسرائيل قد تهدّد لبنان في أي وقت وهي مسألة ذات أبعاد سياسية

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: من الصعب التنبؤ بما إذا كان حزب الله سيبادر إلى التحرّك أولًا في دخول أي حرب جديدة وقد تكون هناك اعتبارات إقليمية أو أبعاد عقائدية تحكم قراراته وقد يستجيب لطلب إيراني بالمشاركة حتى لو لم يكن يمتلك القدرة على خوض المواجه

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