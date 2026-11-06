الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
أمير قطر يؤكد خلال مكالمته مع ترامب أهمية تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة
آخر الأخبار
2026-11-06 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمير قطر يؤكد خلال مكالمته مع ترامب أهمية تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مكالمته
ترامب
أهمية
تجنيب
المنطقة
مزيدا
التصعيد
وضمان
الملاحة
البحرية
إمدادات
الطاقة
التالي
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: خطوة إعادة تفعيل مطار القليعات طال انتظارها وأتمنى النجاح لهذا المشروع رغم وجود مخاوف بشأن استمراريته لا سيما أن دراسات الجدوى التي أُعدّت قبل إطلاقه لم تعطِ مؤشرات إيجابية كثيرة ونحن ننتظر النتائج ويهمّنا نجاح المشروع
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: حزب الله وسّع مفهوم المقاومة وفقًا لمصالحه ومصالح إيران الى "معادلة الردع" مبرّرًا بذلك احتفاظه بسلاحه بحجة أن إسرائيل قد تهدّد لبنان في أي وقت وهي مسألة ذات أبعاد سياسية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:36
أمن الدولة: توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية لمخالفتهم الشروط القانونية والتنظيمية
أخبار لبنان
05:36
أمن الدولة: توقيف أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية لمخالفتهم الشروط القانونية والتنظيمية
0
أخبار لبنان
05:25
العلامة الخطيب في خطبة الجمعة دان بيان السفارات الخمس : الانتخابات خيبت آمال قادة العدوان وكشفت الشرخ في مجتمعاتهم
أخبار لبنان
05:25
العلامة الخطيب في خطبة الجمعة دان بيان السفارات الخمس : الانتخابات خيبت آمال قادة العدوان وكشفت الشرخ في مجتمعاتهم
0
أخبار لبنان
05:17
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
أخبار لبنان
05:17
جابر من قمة البوسفور: تأخّر التمويل يفاقم الأزمات والعبرة بتحويل التعهّدات إلى مشاريع والإصلاحات إلى نتائج
0
أخبار لبنان
05:15
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 23 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
05:15
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 23 تشرين الثاني لمناسبة عيد الاستقلال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:26
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: يجب العمل على تعدّد المطارات في لبنان وتطويرها على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص
آخر الأخبار
04:26
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: يجب العمل على تعدّد المطارات في لبنان وتطويرها على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص
0
آخر الأخبار
04:25
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: خطوة إعادة تفعيل مطار القليعات طال انتظارها وأتمنى النجاح لهذا المشروع رغم وجود مخاوف بشأن استمراريته لا سيما أن دراسات الجدوى التي أُعدّت قبل إطلاقه لم تعطِ مؤشرات إيجابية كثيرة ونحن ننتظر النتائج ويهمّنا نجاح المشروع
آخر الأخبار
04:25
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: خطوة إعادة تفعيل مطار القليعات طال انتظارها وأتمنى النجاح لهذا المشروع رغم وجود مخاوف بشأن استمراريته لا سيما أن دراسات الجدوى التي أُعدّت قبل إطلاقه لم تعطِ مؤشرات إيجابية كثيرة ونحن ننتظر النتائج ويهمّنا نجاح المشروع
0
آخر الأخبار
03:39
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: حزب الله وسّع مفهوم المقاومة وفقًا لمصالحه ومصالح إيران الى "معادلة الردع" مبرّرًا بذلك احتفاظه بسلاحه بحجة أن إسرائيل قد تهدّد لبنان في أي وقت وهي مسألة ذات أبعاد سياسية
آخر الأخبار
03:39
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: حزب الله وسّع مفهوم المقاومة وفقًا لمصالحه ومصالح إيران الى "معادلة الردع" مبرّرًا بذلك احتفاظه بسلاحه بحجة أن إسرائيل قد تهدّد لبنان في أي وقت وهي مسألة ذات أبعاد سياسية
0
آخر الأخبار
03:28
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: من الصعب التنبؤ بما إذا كان حزب الله سيبادر إلى التحرّك أولًا في دخول أي حرب جديدة وقد تكون هناك اعتبارات إقليمية أو أبعاد عقائدية تحكم قراراته وقد يستجيب لطلب إيراني بالمشاركة حتى لو لم يكن يمتلك القدرة على خوض المواجه
آخر الأخبار
03:28
النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: من الصعب التنبؤ بما إذا كان حزب الله سيبادر إلى التحرّك أولًا في دخول أي حرب جديدة وقد تكون هناك اعتبارات إقليمية أو أبعاد عقائدية تحكم قراراته وقد يستجيب لطلب إيراني بالمشاركة حتى لو لم يكن يمتلك القدرة على خوض المواجه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-14
الوزير ناصر الدين رئيسًا للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: لبنان يحتفظ بدوره الريادي رغم ظروفه الصعبة
أخبار لبنان
2026-10-14
الوزير ناصر الدين رئيسًا للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: لبنان يحتفظ بدوره الريادي رغم ظروفه الصعبة
0
آخر الأخبار
2026-08-19
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ عصر اليوم سلسلة تفجيرات عنيفة في محيط جبانة بلدة زوطر الشرقية
آخر الأخبار
2026-08-19
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ عصر اليوم سلسلة تفجيرات عنيفة في محيط جبانة بلدة زوطر الشرقية
0
أخبار دولية
2026-11-03
الكرملين يؤكد عقدَ مفاوضات مع كييف وواشنطن في 10 و11 تشرين الثاني في أبو ظبي
أخبار دولية
2026-11-03
الكرملين يؤكد عقدَ مفاوضات مع كييف وواشنطن في 10 و11 تشرين الثاني في أبو ظبي
0
آخر الأخبار
2026-02-15
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية
آخر الأخبار
2026-02-15
الخارجية الإيرانية: عراقجي يتوجه إلى سويسرا على رأس وفد دبلوماسي لإجراء الجولة الثانية من المحادثات النووية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
أخبار لبنان
13:53
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل التعليم العالي... جامعات لبنان أمام تحدّي المواكبة والتطوير
0
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
أمن وقضاء
13:47
ما وراء الحملة الجديدة على BetArabia
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
أمن وقضاء
13:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
أمن وقضاء
13:32
استنفار رسمي أمني قضائي لحماية سلامة الغذاء ولكن...من دون Data
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
600 مليون دولار… والمودعون يدفعون الثمن مجدداً!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مصرف لبنان لموظفيه: العلاج في هذين المستشفيين على حسابكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد حسم مرشح تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. الأنظار تتجه إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية والتوتر في الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إيزنكوت يتقدّم على نتنياهو في سباق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم 67 نائباً في الكنيست
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 5-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
اقتصاد
14:04
600 مليون دولار ضرائب جديدة… والمودعون أمام خطر دفع الثمن مجدداً!
2
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:18
تراجع سعر البنزين والمازوت...
3
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
أخبار لبنان
07:53
معلومات للـLBCI: نقل الإجتماعات التي كانت مقررة بين الجانبين القطري واللبناني في بيروت لمتابعة مناقشة ملف الكهرباء إلى قطر
4
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
حال الطقس
02:27
منخفض جوي يضرب لبنان حتى الأحد… أمطار رعدية وثلوج على ارتفاع 2200 متر
5
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
أخبار دولية
07:00
هجوم "إرهابيّ" في الأردن
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 06-11-2026
7
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
آخر الأخبار
14:31
المتحدث العسكري المصري: مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب
8
رياضة
06:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
رياضة
06:13
"وداعاً"... رونالدو يعلن نهاية مشواره مع منتخب البرتغال بعد 23 عاماً: سأرحل مرفوع الرأس (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More