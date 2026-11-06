أمير قطر يؤكد خلال مكالمته مع ترامب أهمية تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: خطوة إعادة تفعيل مطار القليعات طال انتظارها وأتمنى النجاح لهذا المشروع رغم وجود مخاوف بشأن استمراريته لا سيما أن دراسات الجدوى التي أُعدّت قبل إطلاقه لم تعطِ مؤشرات إيجابية كثيرة ونحن ننتظر النتائج ويهمّنا نجاح المشروع

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: خطوة إعادة تفعيل مطار القليعات طال انتظارها وأتمنى النجاح لهذا المشروع رغم وجود مخاوف بشأن استمراريته لا سيما أن دراسات الجدوى التي أُعدّت قبل إطلاقه لم تعطِ مؤشرات إيجابية كثيرة ونحن ننتظر النتائج ويهمّنا نجاح المشروع

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: حزب الله وسّع مفهوم المقاومة وفقًا لمصالحه ومصالح إيران الى "معادلة الردع" مبرّرًا بذلك احتفاظه بسلاحه بحجة أن إسرائيل قد تهدّد لبنان في أي وقت وهي مسألة ذات أبعاد سياسية