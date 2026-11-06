النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: يجب العمل على تعدّد المطارات في لبنان وتطويرها على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: خطوة إعادة تفعيل مطار القليعات طال انتظارها وأتمنى النجاح لهذا المشروع رغم وجود مخاوف بشأن استمراريته لا سيما أن دراسات الجدوى التي أُعدّت قبل إطلاقه لم تعطِ مؤشرات إيجابية كثيرة ونحن ننتظر النتائج ويهمّنا نجاح المشروع

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