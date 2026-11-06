بوتين وأمين مجلس الأمن الإيراني ناقشا الأوضاع في الشرق الأوسط

دورية اسرائيلية تطلق النار باتجاه الأهالي أثناء قطاف الزيتون في دير ميماس وتعتقل أحد أبناء البلدة وتمنع الدخول إليها والخروج منها

دورية اسرائيلية تطلق النار باتجاه الأهالي أثناء قطاف الزيتون في دير ميماس وتعتقل أحد أبناء البلدة وتمنع الدخول إليها والخروج منها

النائب إبراهيم منيمنة للـLBCI: يجب العمل على تعدّد المطارات في لبنان وتطويرها على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص