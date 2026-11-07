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الخارجية الأميركية: على الأميركيين في الشرق الأوسط الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو حدوث اضطرابات في السفر
آخر الأخبار
2026-11-07 | 00:08
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الخارجية الأميركية: على الأميركيين في الشرق الأوسط الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو حدوث اضطرابات في السفر
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