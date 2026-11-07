الخارجية الأميركية: على الأميركيين في الشرق الأوسط الانتباه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو حدوث اضطرابات في السفر

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: من المقرر عودة مسؤولين إيرانيين للدوحة خلال أيام وربما اليوم لمناقشة اتفاق محتمل

وول ستريت جورنال عن مسؤولين: من المقرر عودة مسؤولين إيرانيين للدوحة خلال أيام وربما اليوم لمناقشة اتفاق محتمل

إن بي سي عن مسؤولين: ترامب لم يتخذ قرارًا في شأن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران